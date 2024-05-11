13 مايو.. "هندسة القناة" تُنظم ندوة حول "تصنيع قطع الغيار"

تنظم كلية الهندسة بـجامعة قناة السويس ندوة حول "تصنيع قطع الغيار ورفع إنتاجية خطوط الإنتاج"، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 مايو، بقاعة المؤتمرات المرئية بمبنى الأنشطة الطلابية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، وتنفيذي الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم للندوة الدكتور أحمد صلاح الدين علي مقرر الندوة.

أهداف الندوة

تهدف الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هى:

- خلق حوار من أجل نقل الخبرات في هذا المجال بين كل من مستهلك قطع الغيار ومُصنيعها والجامعة من جهة أخرى.

- التعرف على احتياجات مستهلك قطع الغيار وكميات ونوعيات قطع الغيار.

- خلق جسور التواصل بين الجهة العلمية- التي ستساعد على إعداد المواصفات الفنية لقطعة الغيار- وكل من مستهلك قطع الغيار ومُصنع قطع الغيار بشأن كيفية استلام قطع الغيار من خلال اختبارات أو برنامج اختبارات يُحدد بمعرفة وموافقة الأطراف الثلاث.

- إيجاد التعاون العلمي بين المستهلك والمصنع من جهة والوسيط العلمي ذى الخبرة في التصنيع من جهة أخرى.



- التعريف بدور الجامعة، خاصة كلية الهندسة، في حالة المعاونة الفنية وتشخيص العيوب وكذلك توصيف حالة خطوط الإنتاج.

- تحديد العوائق التي تحد من تنمية هذا النشاط بمصر.

- متطلبات تصنيع قطع الغيار وتوافر الخبرات التي تجيد إنشاء المواصفات الفنية والرسومات التصميمية لقطع الغيار.

- إنشاء دليل صناعي بنوعية الماكينات المتاحة وقدرتها بمصر وكذلك أماكن تواجدها.

- توافر العمالة الفنية المدربة على تشغيل الماكينات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

- توافر العمالة الفنية الخاصة بالجودة وكيفية إعداد الاسكتشات لقطع الغيار وتحديد حالة الأسطح وكذلك المعاملة السطحية.

كما تناقش الندوة إنشاء مراكز تدريب لتعلم مثل هذه الموضوعات، وكذلك إدخال برامج خاصة للمهندسين بالجامعات المصرية، إلى جانب إنشاء مكاتب فنية أو وحدات خاصة بتصنيع قطع الغيار.