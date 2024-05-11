طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يزورون قاعدة الإسكندرية البحرية

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ببرنامج الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات التنموية الكبرى التي تُنفذها مؤسسات الدولة، وتعريفهم بالإنجازات على أرض الواقع، والذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فوج طلابي من أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، لزيارة قاعدة الإسكندرية البحرية.

أهداف الزيارات

وأضاف "مندور" أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية التعرف بإمكانيات القوات المسلحة ومدى التطور الذي آلت إليه، وتأكيدًا على دور الجامعة في تطبيق استراتيجية الدولة في دمج الطلاب والشباب، للتعرف على مشروعات الدولة وتعزيز وتطوير الوعي الوطني.

وألمح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الزيارة شارك بها 22 طالبًا وطالبة يُمثلون أسرة طلاب من أجل مصر بقيادة أحمد ياسر مقرر الأسرة.

وتابع أن برنامج الزيارات الميدانية سيشمل أيضًا تنفيذ برنامج تعايش داخل إحدى الكليات العسكرية تحت شعار "شباب مصر.. قادة الجمهورية الجديدة"، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع قيادة الدفاع الشعبي والعسكري.

فيما أوضح الدكتور محمد عبدالهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الزيارة شملت ندوة حول دور القوات البحرية من خلال عرض فيلم وثائقي، وتضمن العرض مراحل تطور القوات البحرية في العصر الحديث، والذي شمل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، وزيارة بعض القطع المنضمة حديثًا للقاعدة البحرية بالإسكندرية، وكذلك زيارة هنجر إصلاح السفن واللنشات.

كما اصطحب مسئول المراسم بالقوات البحرية طلاب الجامعة في جولة تعريفية وحوارية عن القوات البحرية والحدود البحرية لمصر، وتم التقاط بعض الصور التذكارية.