الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة قناة السويس: كلية الصيدلة لديها بنية تحتية متطورة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

رحَّب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور جمال المغربي، رئيس الفريق.

تفاصيل الزيارة

وأثناء اللقاء، أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن كليات القطاع الطبي بالجامعة متكاملة الأركان، سواء من حيث التخصصات أو البنية التحتية، والجامعة لا تدخر جهدًا في دعم كلياتها لتطوير بنيتها التحتية، مؤكدًا أن كلية الصيدلة لديها بنية تحتية متطورة، وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من المصنع الذي يتم تجهيزه على أحدث التقنيات العالمية.

ضم الوفد فريقًا رفيع المستوى من المراجعين المعتمدين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتخللت الزيارة عدة لقاءات مع جميع الفئات، مثل لقاءات مع رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب (برنامج بكالوريوس في الصيدلة وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية)، والخريجين، وطلاب الدراسات العليا.

كما تم زيارة جميع الأقسام العلمية، والإدارات، والمدرجات، والمعامل، وقاعات الشرح، والمكتبات، والصيدلية المجتمعية، والعيادة الطبية.

وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع عام بين فريق المراجعين، وإدارة الكلية، وأعضاء وحدة ضمان الجودة، والإداريين، وذلك للاستماع إلى التقرير الشفهى العام عن نتائج التقييم.

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