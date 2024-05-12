الأحد 12 مايو 2024
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"الإنعاش القلبي الرئوي" برنامج تدريبي بمعهد الدراسات الأفرو أسيوية بجامعة قناة السويس

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقد معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا التابع لجامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا حول "الإنعاش القلبي الرئوي"، بمشاركة ٢٥ مستفيدًا من طلبة الماجستير والدكتوراه بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا التابع لجامعة قناة السويس، وذلك في إطار إستراتيجية جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة وضع مصفوفة متميزة من الدورات التدريبية التي تسهم في خلق حالة وعي صحي بين أفراد المجتمع، وذلك وبالتعاون بين كلية الطب وإدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.

تفاصيل البرنامج 

أقيم البرنامج بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة سحر حساني بربري عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية، والدكتور سامح سعد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسنين السعيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا، والدكتورة شهيرة عبد الله أحمد منسق برنامج الفرانكفونية بالمعهد. 
 

أبرز الحضور 
حاضر بالبرنامج الدكتورة نهال شكري إسماعيل مدرس مساعد طب الطوارئ بكلية الطب، والتي أكدت أن الإنعاش القلبي الرئوي يعد من أهم الاسعافات الأولية التى يجب تعلمها والتدرب عليها وفهم قواعدها فهى طوق النجاة في حالة توقف القلب عن ضخ الدم.

تفاصيل التدريب 

وقامت الدكتورة نهال شكري بالتدريب العملي على كيفية الإفاقة والإنعاش القلبي، مشيرة إلى أنها مجموعة من الإجراءات التي تتضمن تدليك القلب (الضغط على الصدر) والتنفس الاصطناعي، فهي تقنية تهدف إلى تعميم مؤقت للأكسيجين في الدم من أجل استعادة عمل الدورة الدموية ومنع الموت أو تلف الدماغ بسبب نقص الأكسجين.

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