الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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6 برامج بـ"زراعة قناة السويس" تستعد للحصول على جودة التعليم والاعتماد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في زيارتهم لتقييم 6 برامج تعليمية مختلفة بكلية الزراعة، وتستمر الزيارة على مدار ثلاث أيام من الأحد 12 إلى الثلاثاء 14 مايو.

تفاصيل زيارة فريق الجودة والاعتماد لجامعة قناة السويس 

وكان في استقبال فريق الزيارة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة  تسعى دائما لمواكبة مستجدات التعليم الجامعي بإدخال برامج جديدة بالكليات ومنها كلية الزراعة لما تشملها من تخصصات زراعية وصناعية مهمة.

كلية الزراعة شاركت هذا العام في 56 قافلة

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية الزراعة من أهم الكليات التي تتوجه بخدماتها إلى المجتمع الخارجي، لافتًا إلى مشاركتها الدائمة في قوافل "حياة كريمة" و"قوافل جامعات إقليم شرق الدلتا"، مؤكدًا أن كلية الزراعة شاركت هذا العام في 56 قافلة.

وأشار إلى أن الجامعة  تدعم الكلية في كل التخصصات للحصول على  الجودة والإعتماد ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال إعداد خريج جامعي متميز في التخصصات الزراعية والصناعية وتحقيق مستويات متقدمة في الجوانب المختلفة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

ضم فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد نخبة من المتخصصين من الجامعات المصرية برئاسة الدكتور حامد محمد عمارة والدكتور مصطفى إبراهيم ثروت، والدكتور عبده عبد الرحمن سعود.

هذا وقد اتخذت كلية الزراعة كافة التدابير اللازمة لاستقبال زيارة فريق الهيئة العامة لضمان الاعتماد على لتقييم 6 برامج هى برنامج علوم الأغذية، برنامج الهندسة الزراعية، برنامج الانتاج الحيواني، برنامج الثروة السمكية، برنامج البساتين، وبرنامج وقاية النبات.

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