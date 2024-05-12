قصر ثقافة الإسماعيلية ينظم العرض المسرحى "الرابع والثمانون"

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "الرابع والثمانون" لفرقة قصر ثقافة الإسماعيلية المسرحية التابعة فرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، وتستمر العروض المسرحية حتى 16 مايو الجاري على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

تفاصيل العرض المسرحي الرابع والثمانون

"الرابع والثمانون" لفرقة قصر ثقافة الإسماعيلية تجربة مسرحية جديدة وجريئة منذ لحظتها الأولى، بداية من اختيار الورق وهو معالجة درامية وصياغة أحمد عصام لرواية ١٩٨٤ لجورج أورويل، وهي رواية مشهورة وتمثل ركنًا مهمًا في أدب الروايات التي تخاطب العقول والتي كتبت في عام ١٩٤٨ لتتوقع المستقبل البعيد الذى يحيى فيه العالم فى حالة من السيطرة والرقابة الكاملة على كل مشاعر وأفكار الناس لنصل إلى أن يكونوا بلا هوية واضحة، فالكل مراقب والكل متشابه والكل خاضع لسيطرة الأخ الكبير والذي يمثل حاكمًا فاشيًا بامتياز، يحكم الجميع بلا رحمة ولا أحد يعرفه أو يراه، إنه يتحكم في الجميع من خلال الكاميرات وشاشات الرصد ويعيش الناس فى رعب كامل ويتجسسون على بعضهم البعض ويتلاشون بلا سبب.

"الرابع والثمانون" تمثيل محمد صلاح، كريم طارق، رحمة محمود، محمود نوح، أحمد سعد، إيليا يوسف، أيمن الشريف، محمد علي، كريم جودة، كريم عبدالسلام، ميرنا أشرف، دعاء ناصر، أحمد صلاح، محمود علي، أحمد مجدى، محمد إسماعيل، عبدالله الشريف، أماني عبدالرحمن، مدحت نادى، يوسف علي، محمد هشام، وائل عادل، دراما تورج أحمد عصام، إخراج محمد حامد.

غناء علاء ناصر، ضحي محمد، محمد سلامة، ريهام حسن، رياض أشرف، أوشين، عاصم سعد، فاطمة الزهراء.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الفنانة وفاء الحكيم، الكاتبة أمل ممدوح، ا. محمود جمال، ومقرر اللجنة رجب أحمد، ا.شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وقدم ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

أشعار عبدالله نظير، ديكور وملابس محمد فياض، إضاءة محمد سالم، إعداد موسيقي ومؤثرات كيرلس عاطف، ؤرية موسيقية وألحان سيد رمضان، كيرو جراف كريم خليل، مادة فليمية عبدالرحمن وصفي ووليد أشرف، مكياح ماجا محمد، توزيع موسيقي محمد نجاح، تنفيذ ديكور إبراهيم محمد، مساعد مخرج عمر مدحت شذا الجندى، مخرج منفذ محمد عبدالخالق، إدارة مسرحية جنان هاني ومها مهدى، تنفيذ ملابس حسام عبدالحميد، مدير خشبة المسرح عبدالسلام إبراهيم، فني صوت حاتم فريد، فني إضاءة ناصر العدوى، ميكانيست إبراهيم سمير، مدير القصر محمد رشدى.