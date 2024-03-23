عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

باتت المخاوف العائلية في مقدمة اهتمامات أميرة ويلز كيت ميدلتون، بينما تمضى في معركتها مع السرطان، بعد أن كشفت الليلة الماضية كيف قامت بالمهمة الصعبة المتمثلة في نقل خبر إصابتها بالمرض لأطفالها الثلاثة.

وفي خطاب فيديو عاطفي للغاية، أخبرت كيت، 42 عامًا، كيف أرادت إبقاء تشخيصها سرًا بينما أخذت الوقت الكافي "لشرح كل شيء" لجورج وشارلوت ولويس وطمأنتهم، قائلة لهم: "سأكون على ما يرام".

ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص زوجته؟

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الأمير ويليام مصرًا على تقديم "الراحة والطمأنينة" لزوجته منذ تشخيص إصابتها، بينما يواصل أيضًا بشجاعة القيام بواجباته الملكية ويخفي آلامه الشخصية.

وقام ويليام بذلك، في الوقت الذي تعرض فيه لهجوم كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموه بخيانة الأميرة مع صديقتهما روز هانبري، ما تسبب في صدمة نفسية لـ"كيت".

لقد وضع ويليام آلامه الخاصة جانبًا لمواصلة واجباته الملكية، وحظي بالترحيب يوم الثلاثاء خلال زيارة إلى شيفيلد، حيث تحدث إلى العائلات التي عانت من التشرد.

وتحدث وريث العرش البريطاني بحرارة مع المهنئين الذين لم يكونوا على علم بتشخيص حالة زوجته في ذلك الوقت، وفي الأسابيع السابقة، شوهد أيضًا وهو يزور كنيسًا يهوديًا في لندن، حيث أمسك بيد الناجية من المحرقة رينيه سولت، 94 عامًا.

عائلة "كيت" إلى جانبها

وإلى جانب كيت أيضًا، يوجد والداها، كارول ومايكل، وإخوتها بيبا وجيمس، الذين كانوا يدعمون تعافيها في منزلها في وندسور، حيث يعيشون بالقرب منه.

فيما تحدث الملك تشارلز الليلة الماضية عن اعتزازه بشجاعة زوجة ابنه وبقائه على اتصال دائم معها، بينما تمنى هاري وميجان ماركل لها "الصحة والشفاء"، وأجريا اتصالًا "خاصًا" الليلة الماضية.

وفي خطاب الليلة الماضية، كشفت كيت عن أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان بعد خضوعها لعملية جراحية ناجحة في البطن في يناير الماضي.

الأميرة الآن فيما يوصف بأنه "مسار التعافي" بعد أن بدأت دورة العلاج الكيميائي في أواخر فبراير، ولهذا السبب انسحب ويليام من حفل تأبين عرابه الراحل الملك قسطنطين ملك اليونان.

وكشفت الملكة المستقبلية، عن أنها وزوجها كانا يركزان على أطفالهما خلال هذا الوقت العصيب، قائلة: "لكن الأهم من ذلك هو أننا استغرقنا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، وطمأنتهم بأنني سأكون بخير".