ينتظر الآلاف، اليوم السبت، موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 ، إعلان نتيجة برنامج اللوتري الأمريكي "الهجرة العشوائية" عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأسس "اللوتري" نظام تأشيرة الهجرة التعدديةDV بموجب قانون الهجرة للعام 1990 حيث تطرح 55 ألف تأشيرة هجرة في القرعة السنوية، ابتداء من السنة المالية 1995.

البطاقة الخضراء "Green Card‏" في أمريكا

برنامج الهجرة المتعددة للولايات المتحدة الأمريكية، هو قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء "Green Card‏" في أمريكا، من أجل العمل أو الدراسة، وتديره وزارة الخارجية.

ويهدف البرنامج إلى تنويع السكان المهاجرين ويستهدف الدول ذات معدل الهجرة المنخفض للولايات المتحدة.

طريقة اختيار الفائزين في اللوتري

بالنسبة للسنة المالية 2024، لن يتمكن الأشخاص من البلدان التي يكثر فيها عدد المهاجرين من التقديم مثل بنجلاديش والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا، والدومينيكان والسلفادوروهايتي وهندوراس والهند وجامايكا والمكسيك ونيجيريا وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة "باستثناء أيرلندا الشمالية) والأقاليم التابعة لها وفنزويلا وفيتنام".

ويتم اختيار الفائزين في برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة DV عشوائيًا من خلال نظام كمبيوتر، ويتم توزيع التأشيرات بالتساوي في 6 مناطق جغرافية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

شروط التسجيل القبول في اللوتري 2024

‏الشرط الاول لا بد أن يمتلك الشخص جواز سفر ساري المفعول.

الشرط التاني يجب ألا يقل عمر المتقدم في لوتري أمريكا عن ‏18 عامًا.

الشرط الثالث ‏لا بد من توضيح الحالة الاجتماعية.

الشرط الرابع يشترط ‏قضاء 12 عامًا بالتعليم على الأقل، وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات.

الشرط الخامس يشترط ‏إحضار صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر.

الشرط السادس لا بد أن يكون الشخص المتقدم ينتمي لجنسية إحدى الدول التي لم يهاجر 50000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ5 الأخيرة قبل فتح باب التقديم القرعة.

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