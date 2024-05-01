الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

اللوتري الأمريكي.. موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحرص العديد من المواطنين وخاصة الشباب، عن مواعيد التقديم في برنامج الهجرة العشوائية 2025 لأمريكا ومعرفة موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يعرف أيضًا، باسم "برنامج تأشيرة التنوع DV"، وذلك بحثا عن فرصة عمل، أو لاستكمال مسيرتهم التعليمية؛ حيث يتمّ إجراء القرعة سنويًا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لاختيار المشاركين بشكل عشوائي من بين الدول التي لديها معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر هذه الفرصة ذهبية للكثيرين، حيث توفر للفائزين أو أفراد عائلاتهم المقربين من الدرجة الأولى أن يصبحوا مقيمين دائمين قانونيين باستخدام البطاقات الخضراء، كما يمكنهم العيش والدراسة والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية والتقديم بعد 5 سنوات ليصبحوا مواطنين أمريكيين، ولهذا يحرص الكثيرون على معرفة موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة تفاصيل التسجيل في قرعة أمريكا 2025، وموعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، وأوراق التقديم فى الهجرة العشوائية حيث يتلهف الكثيرون لمعرفة موعد النتيجة التي يتم الإفصاح عن نتائجها في عام 2024.

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 موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وأسماء الفائزين المحظوظين في برنامج اللوتري الأمريكي 2025 والذي تم فتح باب التقدم له في 2024 ويمنح ما يصل إلى 55000 بطاقة  خضراء للمتقدمين، يوم السبت الموافق 4 مايو 2024. وستتيح وزارة الخارجية الأمريكية للمتقدمين الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة الموقع الرسمي.

ويُنصح مقدمو الطلبات بالاحتفاظ برقم النتيجة حتى 30 سبتمبر 2025 كمرجع يمكن العودة إليه.

كيفية التحقق من حالة تأشيرة اللوتري الأمريكية 2025

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، يمكن للمتقدمين لبرنامج اللوتري الأمريكي 2025 (DV-2025) التحقق من قبولهم في القرعة من خلال الموقع الرسمي لبرنامج التنوع في التأشيرات (DV)، والإطلاع على نتائجهم الخاصة بهم بإتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية .
  • انقر على الرابط " تحقق من حالة الطلب (Check Status).
  • ستظهر لك صفحة جديدة قم بالنقر على الزر "متابعة" (Continue).
  • قم بإدخال رقم التأكيد الذي تلقيته أثناء عملية التسجيل على الموقع.
  • قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة وصحة.
  • إدخل الرمز الموجود في الصورة كما هو معروض.
  • في النهاية انقر على الزر "إرسال" (Submit) للإطلاع على نتائجك.

تفاصيل التقديم في اللوتري الأمريكي 2024

كان بدء استقبال طلبات الهجرة العشوائية 2025 وفق اعلان الخارجية الأمريكية، في 4 نوفمبر 2023 واستمر 7 نوفمبر 2023.

ويجب على المتقدمين تقديم طلبهم خلال فترة التقديم المحددة مع توفير جواز سفر صالح ويستوفوا متطلبات المشاركة في القرعة، وبعد إغلاق الفترة يتم سحب الأسماء من بين المتقدمين المؤهلين ويتم اختيار عدد محدود من الفائزين في القرعة.

من هم المؤهلين لبرنامج اللوتري الأمريكي؟

بالنسبة لقرعة البطاقة الخضراء الأمريكية، يجب على المتقدمين استيفاء شرطين:

يجب أن يكون مقدم الطلب مولودًا في بلد مؤهل لبرنامج DV 2025. يمكن للمتقدمين التحقق من البلدان المؤهلة حاليًا للبرنامج من خلال زيارة الموقع الرسمي لبرنامج DV 2025.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو خبرة عمل لمدة عامين خلال السنوات الخمس الماضية في مهنة تتطلب ما لا يقل عن عامين من التدريب.

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كيفية التقدم بطلب في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

وفقًا لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، يتعين على مقدم الطلب تقديم النموذج I-485 للتقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية من خلال برنامج DV 2025. 

فيما يلي المستندات التي ستحتاجها لملء النموذج:

  • صورتان على شكل جواز السفر
  • نسخة من شهادة الميلاد
  • النموذج I-693، تقرير الفحص الطبي وسجل التطعيم
  • نسخة من صفحة جواز السفر مع تأشيرة غير المهاجرين (إن وجدت)
  • نسخة من صفحة جواز السفر مع القبول (الدخول) أو ختم الإفراج المشروط (إن وجد)
  • النموذج I-94، سجل الوصول/المغادرة
  • نسخ مصدقة من سجلات المحكمة (إذا تم القبض على الفرد)
  • نسخة من خطاب اختيار مقدم الطلب الرئيسي ليانصيب تأشيرة التنوع من DOS
  • نسخة من الإيصال من DOS لرسوم معالجة يانصيب تأشيرة التنوع
  • النموذج I-601، طلب التنازل عن أسباب عدم المقبولية (إن أمكن)
  • الرسوم المطبقة
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