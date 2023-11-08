موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 والأوراق المطلوبة للهجرة العشوائية لأمريكا

يحرص عدد من الشباب في مقتبل عمرهم على التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا بحثا عن فرصة عمل، أو لاستكمال مسيرتهم التعليمية لذا يكثر التساؤل موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عن فتح موعد قرعة الهجرة لأمريكا 2024، والتي بدأت من الجمعة 6 أكتوبر، وتستمر إلى غدا 9 نوفمبر 2023 المقبل بمدة تتجاوز الشهر؛ لكي تتيح للأفراد التقدم للفوز بالهجرة إلى دولة أمريكا.

موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024.. وأوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موقع التسجيل في قرعة أمريكا 2024، وموعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي، ووأوراق التقديم فى الهجرة العشوائية.

موقع التسجيل في قرعة أمريكا 2024

ومن خلال بحث آلاف من المواطنين عن رابط موقع التسجيل بقرعة أمريكا لعام 2024، فقد تم الإعلان على أنه من الجدير أن سيتم التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا للعام الحالى وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الالكترونية، والتي يكون من المقرر أن وتأتي على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية من هنا. الموافقة على بعض الشروط. الضغط على زر تحقق من الحالة وستظهر بعض الإرشادات يجب الاطلاع عليها بدقة. الضغط علي كلمة يكمل. البدء في كتابة الاستمارة بالبيانات المطلوبة. في الخطوة الأخيرة القيام بالضغط على إرسال.

موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024

في يوم السبت الموافق 6 من مايو 2024، سوف يتم الكشف عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا السنوية، ومن المتاح للمتقدمين معرفة نتائجهم من خلال الدخول لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، ويعد هذا الحدث فرصة مميزة من أجل الحصول على تأشيرة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية.

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