الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

اللوتري
اللوتري

آخر موعد للتقديم على الهجرة العشوائية لامريكا 2024 يهتم به العديد من المواطنين، وكذلك يزداد البحث عن موعد نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي لمعرفة نتيجة اللوتري 2024.

آخر موعد للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

آخر موعد للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 يأتي بعد ساعات قليلة، حيث يغلق موقع الهجرة الأمريكية باب تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، ثم ينتظر المتقدمون نتيجة اللوتري 2024.

نتيجة اللوتري 2024 

حسب موقع برنامج تأشيرات التنوع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، سيتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا في يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2024، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويمكنك التحقق من حالة دخولك إلى القرعة من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام رقم التأكيد الخاص بك.

وفيما يلي أهم المعلومات حول موعد نتيجة اللوتري 2024:

موعد الإعلان عن النتائج: الأربعاء الموافق 4 مايو 2024، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

طريقة التحقق من النتائج: باستخدام رقم التأكيد الخاص بك على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

 

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أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تأشيرة الهجرة العشوائية، منها:

عدم استيفاء شروط الأهلية: هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تلبيتها، مثل الجنسية ومستوى التعليم ومهارات اللغة. 

تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم معلومات صحيحة وكاملة في طلباتهم.

فشل في اجتياز الفحص الطبي: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية اجتياز فحص طبي للتأكد من أنهم في صحة جيدة. 

فشل في اجتياز مقابلة الهجرة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية إجراء مقابلة مع مسؤول الهجرة الأمريكي.

تقديم طلب غير مكتمل أو غير صحيح: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم طلب كامل وصحيح. 

عدم تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم المستندات المطلوبة لطلبهم. 

وجود سجل جنائي أو أمني: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى المتقدم سجل جنائي أو أمني.

عدم وجود روابط قوية في بلد المنشأ: قد يرفض طلب الهجرة إذا لم يكن لدى المتقدم روابط قوية في بلد المنشأ، مثل عائلة أو عمل أو ممتلكات.

وجود مخاوف بشأن إمكانية الهجرة غير الشرعية: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى مسؤول الهجرة مخاوف بشأن إمكانية قيام المتقدم بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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