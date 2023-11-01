الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.. تعرف على الشروط والإجراءات المطلوبة

الهجرة الشرعية لامريكا
الهجرة الشرعية لامريكا

تتصدر قرعة الهجرة الشرعية للولايات المتحدة الأمريكية، دومًا محركات البحث العالمية، وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فتح موعد قرعة الهجرة الشرعية لأمريكا لعام 2024 من 6 أكتوبر الماضي وحتى 9 نوفمبر الجاري. 

تفاصيل الهجرة الشرعية لأمريكا لعام 2024 

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ووفقًا لتقارير أمريكية، ستطلق وزارة الخارجية الأمريكية برنامجًا تجريبيًا في وقت لاحق من هذا العام يهدف إلى تبسيط عملية تجديد تأشيرة العمل H-1B. 

وبموجب هذا البرنامج، سيكون لحاملي تأشيرة H-1B المؤهلين خيار تجديد تأشيراتهم داخل الولايات المتحدة، مما يلغي الحاجة إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ويعني هذا التغيير المرحب به أن العمال المؤهلين يمكنهم الحصول على طوابع التأشيرة دون أي إزعاج أو تأخير محتمل مرتبط بالمعالجة الإدارية في الخارج، والتي أدت في بعض الحالات إلى فترات طويلة من البقاء في الخارج.

 

طريقة التقديم للهجرة الشرعية لامريكا لعام 2024 

للتقديم في الهجرة الشرعية لأمريكا 2024، من خلال الموقع..https://dvprogram.state.gov، حيث يعد الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من سكان دول القارة الأفريقية.

وبعدها يجب على الشخص إدخال البيانات الشخصية مع الوضع والتأكد من دقة وصحة البيانات التي تم إدخالها.

أبرز شروط الهجرة الشرعية لأمريكا لعام 2024

وتتضمن شروط الهجرة الشرعية لامريكا لعام 2024 عدة بنود تتمثل في التالي:

  • أن يكون حاملا شهادة تعليمية أو ما يعادلها.
  • تقديم صورة من البطاقة الشخصية.
  • أن لا يقل عمرك عن 18 عامًا.
  • لابد على المقدم أن يكون ناجح في مرحلتين دراستين على الأقل.
  • تكون من الدول المسموح لها التقديم بالهجرة.
  • تقديم الشهادة الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية.
  • تسجيل طلبا واحد بهذه المعلومات.
  • امتلاك الخبرة لا تقل عن سنتين خلال السنوات الخمسة السابقة لأصحاب الحرف والمهن.

نهاية اللوتري.. آخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

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