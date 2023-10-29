الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دليل تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/ 2024

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا

الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة أيضًا باسم برنامج تأشيرة التنوع "DV"، هي برنامج سنوي يمنح الأشخاص من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة فرصة التقديم للحصول على تأشيرة هجرة، يختار الكمبيوتر الفائزين بشكل عشوائي.

وتفصلنا أسابيع عن آخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي لـ تقديم طلب هجرة إلى أمريكا عبر الإنترنت. 

شروط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

 

يجب على المتقدمين استيفاء شروط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

 

أن يكونوا من مواطني دولة ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة.

أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكونوا قادرين على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية أو الإسبانية.

 

طريقة تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

 

يبدأ التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية كل عام في شهر أكتوبر وينتهي في شهر نوفمبر، يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت من خلال موقع الهجرة الأمريكية الرسمي.

 

نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

 

يتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا في شهر مايو من كل عام، يمكن للمتقدمين التحقق من حالة طلباتهم عبر الإنترنت.

الخطوات التالية بعد الفوز

إذا فزت في القرعة، فستحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة هجرة، بعد أن يتم إصدار التأشيرة، يمكنك التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، والتي تمنحك الحق في العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

توفر الهجرة العشوائية فرصة للأشخاص من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة. يمكن أن تكون هذه فرصة رائعة للأشخاص الذين يبحثون عن فرص جديدة أو حياة أفضل.

هناك بعض المخاطر المرتبطة بالهجرة العشوائية، مثل:

عدم الفوز في القرعة.

عدم استيفاء شروط الأهلية.

رفض طلب التأشيرة.

متاح الآن.. موقع الهجرة الأمريكية الرسمي 2023 وكيفية الحصول على التأشيرة

موعد إغلاق التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية 

 

ويتساءل المتقدمون إلى الهجرة العشوائية لأمريكا عن أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية لتجنبها.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تأشيرة الهجرة العشوائية، منها:

عدم استيفاء شروط الأهلية: هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تلبيتها، مثل الجنسية ومستوى التعليم ومهارات اللغة. 

تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم معلومات صحيحة وكاملة في طلباتهم.

فشل في اجتياز الفحص الطبي: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية اجتياز فحص طبي للتأكد من أنهم في صحة جيدة. 

فشل في اجتياز مقابلة الهجرة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية إجراء مقابلة مع مسئول الهجرة الأمريكي.

تقديم طلب غير مكتمل أو غير صحيح: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم طلب كامل وصحيح. 

عدم تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم المستندات المطلوبة لطلبهم. 

وجود سجل جنائي أو أمني: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى المتقدم سجل جنائي أو أمني.

عدم وجود روابط قوية في بلد المنشأ: قد يرفض طلب الهجرة إذا لم يكن لدى المتقدم روابط قوية في بلد المنشأ، مثل عائلة أو عمل أو ممتلكات.

وجود مخاوف بشأن إمكانية الهجرة غير الشرعية: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى مسئول الهجرة مخاوف بشأن إمكانية قيام المتقدم بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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