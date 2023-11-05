تبقى 4 أيام.. شروط القبول فى نظام الهجرة العشوائية إلى أمريكا عام 2023

تبقى 4 أيام فقط قبل إغلاق موقع الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023، المعروفة بـ"اللوتري الأمريكي" في الشرق الأوسط وخلال تلك الأثناء يمكن لجميع الراغبين في الهجرة العشوائية إلى أمريكا التقدم، من خلال موقع الهجرة الأمريكية وتعبئة البيانات الشخصية باللغة الإنجليزية وتحميل صورة شخصية طبق المطلوب، إذ أن أخر موعد في التقديم هو 9 نوفمبر 2023.

خطوات التقديم للهجرة العشوائية 2023 "نظام القرعة"

أتاحت الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين في الهجرة العشوائية إلى أمريكا التقدم عبر موقع الهجرة الأمريكية على هذا الرابط.

الدخول على الموقع عبر هذا الرابــــــــــط اختر (submit an entry) إدخال البيانات الشخصية باللغة الإنجليزية، وهي عبارة عن الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي ورقم جواز السفر. وضع صورة شخصية طبق المطلوب من الموقع. الضغط على زر (submit). ونبهت الخارجية الأمريكية إلى أنه يجب على المتقدمين للاحتفاظ برقم تأكيد التسجيل الذي سيتلقونه.

شروط القبول في نظام الهجرة الشرعية إلى أمريكا عام 2023

يشترط للحصول على فرصة الهجرة إلى أمريكا، أن يكون المتقدم من دول مسموح لها بالتقدم، وحاملًا لشهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها، وناجحًا في مرحلتين دراسيتين على الأقل، وأكبر من 18 سنة، وأن يقدم شهادة خاصة بإنهاء الخدمة العسكرية وصورة من البطاقة الشخصية.

تكاليف الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023

للتسجيل في طلب الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2023، يجب إنشاء حساب على موقع الهجرة ممن هنــــــــــــــــــــــــــا وملء نموذج DS-5501 وتحميل صورة حديثة للشخص.

تبلغ تكلفة الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2023 مبلغ 330 دولارًا، ويجب التأكد من دقة المعلومات المقدمة في النموذج واستخدام صورة مشابهة لصورة الجواز السفر. يجب تفادي الأخطاء في طلب الهجرة حيث قد تؤدي إلى الاستبعاد.

مميزات قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا:



- عملية التسجيل في قرعة أمريكا مجانية وغير مكلفة.

- لا يُشترط اللغة في عملية التقديم، ولا توجد شروط لغوية.

- لا يُطلب الحصول على شهادة عليا.

- لا يُطلب إثبات الخبرة العملية.

- عملية التقديم بسيطة وسهلة، وهي أحد أفضل مميزات اللوتري الأمريكي.

- يُمكن الحصول على الجنسية الأمريكية في فترة زمنية قصيرة بعد السفر.

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