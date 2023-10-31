الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط تقديم اللوتري الأمريكي 2023.. وشروط التقديم الإلكتروني

اللوتري الأمريكي
اللوتري الأمريكي

رابط تقديم اللوتري الأمريكي 2023 من أكثر الكلمات بحثا عبر موقع جوجل العالمي قبل إغلاق باب التقديم بأيام قليلة يوم 7 نوفمبر المقبل حيث يرغب الكثير في تقديم طلب الحصول على تأشيرة هجرة عشوائية للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري 2023 من الدول المتاح لها التقديم وفقا لقانون الهجرة.

رابط تقديم اللوتري الأمريكي 2023

يستطيع المواطنون المصريون الراغبون في الحصول على تأشيرة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية التقديم من خلال رابط تقديم اللوتري الأمريكي 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة عن الراغب في الهجرة بدقة والمعلومات صحيحة في الخانات المخصصة لذلك.

وحددت وزارة الخارجية الأمريكية البلاد التي يمكن لرعاياها التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا وهى كما يلي (بنغلاديش، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، هايتي، الهند، جامايكا، المكسيك، نيجيريا، الباكستان، الفلبين، جمهورية كوريا الجنوبية، فنزويلا، فيتنام، مصر).

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رابط تقديم اللوترى 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا

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نهاية اللوتري.. آخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

 

شروط التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة هجرة عشوائية للولايات المتحدة الأمريكية استيفاء شروط المطلوبة والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم من سكان الدول المسموح لهم بالتقديم والمشاركة في القرعة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة المؤهل العلمي.

أن يكون قد أنهى خدمته العسكرية أو تم إعفاءه منها نهائيا.

أن يكون المتقدم لديه جواز سفر ساري المفعول.

أن يكون بطاقة الهوية مرفقة بطلب الهجرة إلى أمريكا.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

يحب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين للحرفيين والمهنيين.

يجب أن يكون البيانات الواردة في طلب التقديم مطابقة للاوراق الرسمية.

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وزارة الهجرة تلتقى عددًا من شباب المصريين الدارسين بالخارج للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية

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دليل تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/ 2024

 

تكلفة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

حدد الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية تكلفة الهجرة العشوائية لأمريكا للعام الحالي 2023 حيث بلغ قيمة رسوم التقديم نحو 330 دولارا أمريكي لكل طالب تأشيرة ويتم دفعها بالكامل قبل تاريخ المقابلة وتكون غير قابلة الاسترجاع وفقا لقانون الهجرة العشوائية لأمريكا.

 

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رابط صندوق الاسكان الاجتماعي للتقديم على شقق الاعلان ال 18 

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