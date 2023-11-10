الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تقديم اللوتري 2024.. نتيجة تقديم طلب هجرة إلى أمريكا عبر الإنترنت 2024

اللوتري
اللوتري

الهجرة العشوائية إلى أمريكا هي برنامج ينظمه قانون الهجرة الأمريكي لعام 1990، ويوفر ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي، يهدف البرنامج إلى تنويع السكان المهاجرين في الولايات المتحدة، من خلال اختيار أشخاص يأتي معظمهم من بلدان كانت معدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة منخفضة في السنوات الخمس السابقة.

تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 

ولايزال يبحث العديد عن رابط تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023، ولكن اغلق موقع الهجرة الامريكية الرسمي تقديم اللوتري 2024 منذ ايام وينتظر المتقدمون موعد نتيجة تقديم الهجرة العشوائية لامريكا.

 

نتيجة تقديم اللوتري 2024 

يتم الإعلان عن نتيجة تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا في شهر مايو من كل عام، يمكنك التحقق من نتائجك من خلال موقع الهجرة الأمريكية الرسمي.

للتحقق من نتائجك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع الهجرة الأمريكية الرسمي

انقر فوق "الهجرة العشوائية".

أدخل رقم التقديم الخاص بك.

أدخل تاريخ ميلادك.

انقر فوق "تحقق من النتائج".

إذا فزت بالهجرة العشوائية إلى أمريكا، فسترى رسالة تفيد بأنك قد تم اختيارك. ستحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة هجرة. بعد تقديم طلبك، سيتم إخطارك بموعد مقابلة مع القنصل الأمريكي. خلال المقابلة، سيتحقق القنصل من أهليتك للحصول على التأشيرة.

إذا تمت الموافقة على طلبك، فستحصل على تأشيرة هجرة. يمكنك بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة وبدء حياتك الجديدة.


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متطلبات الهجرة العشوائية إلى أمريكا

 

لكي تكون مؤهلًا للهجرة العشوائية إلى أمريكا، يجب عليك استيفاء المتطلبات التالية:

أن تكون مواطنًا من دولة مؤهلة.

أن تكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أن يكون لديك خبرة عمل لمدة عامين في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.

أن تكون قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية بشكل أساسي.

أن تكون خاليًا من الأمراض الخطيرة.

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أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية

 

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تأشيرة الهجرة العشوائية، منها:

عدم استيفاء شروط الأهلية: هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تلبيتها، مثل الجنسية ومستوى التعليم ومهارات اللغة. 

تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم معلومات صحيحة وكاملة في طلباتهم.

فشل في اجتياز الفحص الطبي: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية اجتياز فحص طبي للتأكد من أنهم في صحة جيدة. 

فشل في اجتياز مقابلة الهجرة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية إجراء مقابلة مع مسؤول الهجرة الأمريكي.

تقديم طلب غير مكتمل أو غير صحيح: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم طلب كامل وصحيح. 

عدم تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم المستندات المطلوبة لطلبهم. 

وجود سجل جنائي أو أمني: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى المتقدم سجل جنائي أو أمني.

عدم وجود روابط قوية في بلد المنشأ: قد يرفض طلب الهجرة إذا لم يكن لدى المتقدم روابط قوية في بلد المنشأ، مثل عائلة أو عمل أو ممتلكات.

وجود مخاوف بشأن إمكانية الهجرة غير الشرعية: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى مسؤول الهجرة مخاوف بشأن إمكانية قيام المتقدم بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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