بالخطوات ورسوم الفيزا.. موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يهتم الآلاف من المصريين والعرب بالبحث عن نتيجة التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 خاصة بعد أن أغلق باب التقديم أول أمس، 7 نوفمبر، أمام المتقدمين من مصر وعدد من الدول العربية.

الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح باب الهجرة العشوائية إليها العشوائية من خلال برنامج "هجرة التنوع" والمعروف بـ "اللوتري"، وسنويًا يبدأ التقديم في شهر أكتوبر وينتهي في شهر نوفمبر.

موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يترقب العديد من الأشخاص موعد إعلان نتائج القرعة، التي من المتوقع أن تكون في شهر مايو الحالي، حيث ستجرى المقابلات مع الفائزين في أكتوبر، نستعرض في هذا التقرير موعد ظهور نتائج القرعة ورابط الاستعلام عن النتيجة.

يُتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج قرعة أمريكا لعام 2024 في السادس من مايو، وذلك في تمام السابعة مساءً، ستظل النتائج متاحة للمسجلين حتى الثلاثين من سبتمبر 2024، وذلك عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

- قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

- اضغط على كلمة "تحقق من حالة طلبك".

- ثم اضغط على كلمة "استمرار".

- قم بإدخال رقم التأكيد الذي تلقيته أثناء عملية التسجيل.

- قم بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

- أدخل رمز التحقق المعروض في الصورة في المكان المخصص.

- اضغط على "إرسال" للحصول على نتيجة طلبك.

ميزات الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

فتح الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها سنويًا بمثابة أمل كبير للشباب لتحقيق أحلامهم، حيث تمنحهم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ويتم منح الفائزين وعائلاتهم المباشرة إقامة دائمة قانونية باستخدام البطاقات الخضراء. وبذلك يمكنهم العيش والعمل والدراسة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إمكانية التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات.

رسوم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

عليك دفع رسوم تأشيرة الهجرة العشوائية، وتبلغ هذه الرسوم نحو 330 دولار. وهي غير قابلة للاسترداد حتى لو لم يحصل المتقدم على تأشيرة، سيكون عليك دفع هذا المبلغ في وقت المقابلة.

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