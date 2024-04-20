شروط الهجرة إلى كندا 2024.. 6 برامج يمكنها مساعدتك

شروط الهجرة إلى كندا 2024.. تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة إلى بلدان غير الوطن، حيث يسعى الكثيرون إلى البحث عن فرص جديدة وحياة أفضل في أماكن أخرى، بين هذه الوجهات المفضلة تبرز كندا كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمهاجرين من مختلف أنحاء العالم. يُعزى هذا الاختيار لاقتصادها القوي الذي يزدهر، ومستوى المعيشة الذي يلبي تطلعات الشباب الذين يغادرون بلدانهم بطموح لحياة أفضل.

هل تحلم بالسفر للخارج والعيش في كندا؟ هل تعتبر كندا وجهتك المثالية للهجرة؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فأنت في المكان المناسب. يحتوي مقال اليوم على كل ما تحتاج إلى معرفته حول الهجرة إلى كندا، بما في ذلك شروط الهجرة المحدثة لعام 2024.

حول المهاجرين في كندا

تُعتبر كندا ثاني أكبر دولة في العالم، وهي بالنسبة للبعض أكثر من مجرّد وجهة دراسية أو سياحية، ففي عام 2016 بلغ عدد الأشخاص الذين اختاروا الهجرة إلى كندا حوالي 296،340 من جميع أنحاء العالم. وبحسب التعداد السكاني الذي أُجري في العام ذاته، فقد شكّل عدد الأفراد المولودين من أب أو أم أجنبيين خُمس عدد السكان الكُلّي. كما يُتوقّع أن يبلغ عدد الأطفال المولودين من أبوين أجنبيين نصف عدد سكان كندا بحلول عام 2036.

وبحسب إحصائية أجراها متخصصون لدى هيئة الإحصاء الكندية، فإنّ الهجرة هي المحرك الرئيسي للنمو السكاني؛ وذلك لأنّ سكان كندا ما زالوا يتقدمون في السن والخصوبة أقل من مستوى استبدال السكان، وفي حال استمرت هذه الاتجاهات، بناءً على التوقعات السكانية الأخيرة الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، فمن الممكن أن يمثل المهاجرون ما بين 29.1% إلى 34.0% من سكان كندا بحلول عام 2041.

أسباب الهجرة إلى كندا

عند التفكير في الهجرة إلى الخارج، نجد أنّ كندا تزخر بالأسباب التي تدفعك للهجرة إليها، نذكر منها الآتي:

من حيث فرص العمل، توفّر كندا للعاملين المهرة آفاقًا متميزة ومستويات معيشية مرتفعة.

تتميّز كندا بطبيعة جغرافية مميزة، حيث تفتخر بامتلاكها العديد من المناطق الطبيعية الآسرة من جبال وسهول وشواطئ دون أن ننسى شلالات نياجرا الشهيرة.

يعتبر نظام التعليم الأكاديمي في كندا واحدًا من أفضل وأقوى الأنظمة حول العالم.

تمّ تصنيف كندا في المرتبة الأولى عالميًّا من حيث الحرية الشخصية، وتعتبر من أكثر دول العالم أمانًا في الوقت الحالي.

كيفية الهجرة إلى كندا؟

توجد العديد من البرامج التي يمكنك من خلالها تقديم طلب الهجرة إلى كندا، ولكلّ برنامج شروط التأهل الخاصّة به، أمّا عن أشهر 6 برامج يمكنك من خلالها الهجرة إلى كندا فهي كالتالي:"

نظام الهجرة السريع إلى كندا (Express Entry)

برنامج الـ Express Entry هو اختيار مثالي للمهاجرين المهرة الذين يسعون للانتقال إلى كندا والاستقرار الدائم. ينقسم هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية:

برنامج العمالة الماهرة الفيدرالي (Federal Skilled Worker Program): يتطلب من المتقدمين للهجرة إلى كندا من خلال هذا البرنامج الحصول على 67 نقطة في نظام التصنيف الشامل (Comprehensive Ranking System)، تشمل العوامل المهمة في هذا النظام العمر، اللغة، المهارات، التعليم، الخبرة العملية، وعروض العمل المتاحة في كندا وقدرة المتقدم على التأقلم.

برنامج الحرفيين المهرة الفيدرالي (Federal Skilled Trades Program): يتطلب من المتقدمين لهذا البرنامج الاستيفاء الشروط التي تشمل الحصول على مستوى CLB 5 في الاستماع والمحادثة ومستوى CLB 4 في الكتابة والقراءة، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الحرفيين المهرة، وعرض عمل بدوام كامل لمدة لا تقل عن عام.

فئة الخبرة الكندية (Canadian Experience Class): يتطلب من المتقدمين لهذا البرنامج الحصول على خبرة عملية لا تقل عن 12 شهرًا في كندا خلال الثلاث سنوات الماضية، واجتياز الاختبارات الخاصة باللغة.

برنامج الترشيح الإقليمي (Provincial Nominee Program) يمكن للأقاليم الكندية أن ترشح مهاجرين معينين من خلال هذا البرنامج، وتختلف شروط التقديم حسب الأقاليم.

برنامج العمالة الماهرة المختارة في الكيبيك (Quebec-Selected Skilled Worker Program) لدى مقاطعة الكيبيك قوانينها الخاصة بالهجرة، وهناك شروط معينة للتقديم على هذا البرنامج.

برنامج تأشيرة الشركات الناشئة (Start-up Visa Program) يتطلب من المتقدمين لهذا البرنامج وجود مشروع مناسب معتمد من قبل جهة مستثمرة، والحصول على مستوى اللغة المطلوب، وتوفر الدعم المالي الكافي.

يمكن لك متابعة المزيد من المعلومات حول كل برنامج والشروط المطلوبة للتأهل عبر موقع الهجرة الكندي الرسمي.

برنامج التأشيرة برعاية فرد من العائلة (Family Sponsored Visa Program)

يسمح هذا البرنامج للمواطنين الكنديين، والمقيمين الدائمين، والمسجلين ضمن هنود الشرق برعاية أفراد عائلتهم الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا، يمكن للزوج/الزوجة والأطفال، والأشخاص المعتمدين على الشخص المقيم في كندا التقديم للهجرة من خلال هذا البرنامج شريطة أن يعيش الطرفان معًا، وفي حالة الأزواج، يجب أن يمضي على عقد الزواج سنة واحدة على الأقل قبل التقديم.

يمكن للآباء والأجداد أيضًا التقديم للهجرة إلى كندا عبر هذا البرنامج مع الشرط أن يكون الشخص المقيم في كندا قادرًا على توفير الدعم المالي لهم دون الحاجة للمساعدات الحكومية.

أما بالنسبة للأطفال الذين يتم تبنيهم من دول أخرى، فيجب إتمام إجراءات التبني أولًا، ثم يمكن للشخص المتبنى التقديم عبر هذا البرنامج. ويمكن لأي شخص مرتبط بالدم أو بعلاقة تبني التقديم من خلال هذا البرنامج أيضًا.

هذا البرنامج يوفر فرصة للأفراد للانضمام إلى أحبائهم في كندا والبدء في حياة جديدة معهم.

6- برنامج العمل الحرّ Self-Employed Program

يمكن للمهتمين الراغبين بـ الهجرة إلى كندا والعمل الحرّ فيها التقديم من خلال هذا البرنامج، ولكن يتعيّن عليهم استيفاء الشروط التالية:

امتلاك خبرة لا تقلّ عن سنتين في العمل في مجال معيّن خلال السنوات الخمس الماضية التي تسبق التقديم.

المشاركة السابقة في أحداث ثقافية أو رياضية على مستوى عالمي.

أن يكونوا عاملين بشكل حرّ (Self-employed) في المجالات الرياضية أو الثقافية.

أن يكونوا عازمين على القيام بعمل حرّ أثناء الإقامة في كندا.

أن يستوفوا معايير وشروط العمل الحرّ في كندا.

أن يحصلوا على ما لا يقلّ عن 35 نقطة في نظام التصنيف الشامل Comprehensive Ranking System.

أن يتمتّعوا بصحة جيّدة.

أن يمتلكوا شخصية جيّدة.

أن يكونوا مقتدرين على الإنفاق على أنفسهم.

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