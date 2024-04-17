كندا تخطط لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة تزيد عن مليار دولار

تخطط كندا لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة 1.16 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، حسب مشروع الميزانية الذي نشرته وزارة المالية الكندية يوم الثلاثاء.



وينص مشروع الميزانية على تخصيص 1.6 مليار دولار كندي (1.16 مليار دولار أمريكي) لوزارة الدفاع ابتداء من عام 2024 – 2025 المالي، لتقديم "مساعدات عسكرية فتاكة وغير فتاكة" لأوكرانيا.



وتخطط السلطات الكندية كذلك لتقديم قرض بحجم 2.4 مليار دولار كندي (1.74 مليار دولار أمريكي) لأوكرانيا عبر صندوق النقد الدولي في عام 2024.



وأشير في مشروع الميزانية إلى أن ملياري دولار كندي من هذا القرض قد تم تحويلها إلى الحساب الخاص بأوكرانيا في 20 مارس الماضي.



يذكر أن أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية من كندا بقيمة نحو 4 مليارات دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي) منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.



