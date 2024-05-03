الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على "عصابة المقاول" بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

المتهمين
المتهمين

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - ومقيم بمحافظة الشرقية) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من (مقاول - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه وبصحبته (4) أشخاص آخرين "غير معلومين لديه" باستدراجه إلى إحدى المناطق والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع (8) إيصالات أمانة على بياض، والاستيلاء منه على السيارة قيادته، بسبب خلافات مالية بينهما.

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بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها وكذا (8) إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه.

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