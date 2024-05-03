الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جدل كبير أثارته باروكة مروة عبد المنعم.. هل يتساقط الشعر بسبب الاكتئاب؟

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

حالة من الجدل أثارتها الفنانة مروة عبد المنعم، بعدما كشفت عن كواليس تعرضها للتنمر بسبب ارتدائها باروكة شعر، بعد تساقط شعرها بشكل كبير نتيجة أزمة نفسية.

وربط باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية فى كندا، صلة بين الضغط النفسي وتساقُط الشعر، حيث توجد ثلاثة أنواع من تساقُط الشعر يُمكن أن يرتبط حدوثها بالضغوطات النفسية الشديدة، وفقًا لما ذكره موقع "express".

وأكد الباحثون أن التوتر هو سبب معروف لتساقط الشعر، ويمكن أن يلعب التوتر دورًا في ثلاثة أنواع مختلفة من تساقط الشعر.

علاقة تساقط الشعر بالحالة النفسية

كشفت الدراسة، أن في حالة تساقط الشعر الكربي، يدفع الضغط النفسي الشديد عددًا كبيرًا من جُريبات الشعر للدخول في مرحلة ركود، وفي غضون بضعة أشهر، قد يتساقط الشعر المصاب فجأة أثناء تمشيط الشعر أو غسله.

وأيضًا الثعلبة البقعية، ويُعتقد في وجود عوامل مختلفة تُسبِّب الثعلبة البقعية، ومن المحتمل أنها تتضمَّن الضغط النفسي الحاد. عند الإصابة بالثعلبة البقعية، يهاجم الجهاز المناعي جُريبات الشعر مسبِّبًا تساقُط الشعر.

وأكدت أحد الدراسات العلاقة بين تساقط الشعر وأعراض الاكتئاب لدى 157 امرأة من مختلف الأعمار يبحثن عن العلاج في عيادة الأمراض الجلدية. 

ومن بين النساء اللاتي تمت مقابلتهن، قالت 54% إنهن تعرضن لتساقط الشعر في حين أن 29% من النساء أبلغن عن اثنين أو أكثر من أعراض الاكتئاب فإن 38% من النساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر كان لديهن أيضًا على الأقل اثنين من أعراض الاكتئاب الرئيسية: 

 

مروة عبد المنعم تعلن خلع الباروكة

وكانت كتبت “ عبدالمعنم”، عبر صفحتها في موقع فيسبوك:"وأخيرًا إفراج نهائي من الباروكة.. بعد دوامة نفسية سيئة جدا دخلت فيها، وصلتني ل٧٠ كيلو وسقوط شعري بالشكل ده، اضطريت ألبس فيها الباروكة.. وواحدة واحدة بدأت أفوق بفضل ربنا وارجع لوزني وشكلي، لكن فضل شعري في الأزمة، وطبعا هو ماتعالجش بنسبة 100%، بس أخدت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي".


وتابعت: "أنا كان فيه ناس كتير بتقعد تقولي انتي لابسة باروكة ليه، شكلك مش حلو فيها، بس مكنتش عايزة أقول وقتها ولا عايزة أتكلم، بس كان الكلام بيوجعني قوي ويزعلني على نفسي جدا".

 

علاقة تساقط الشعر بالحالة النفسية بالحالة النفسية تساقط الشعر

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