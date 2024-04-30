"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو يجب مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم

-المحافظة على انتظام الري أسفل الأشجار

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

-زيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة

-رفع الفروع من على الأرض بربطها

-تقليم اشجار المانجو المحلي والاجنبي ويتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم

التسميد

تسميد اشجار المانجو التي تروى بالتنقيط

الرية الأولى- يضاف 1ك سلفات نشادر+ 1/2ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19– 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1 لتر حامض امينى للفدان مرة في الشهر

الرية الخامسة - يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

الرية السادية - يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم

التسميد الورقي

ملحوظة- يتم الرش الورقي فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتى150جم حديد مخلبى، 150جم زذنك مخلبي، 150جم منجنيز مخلبي، 75جم ماغنسيوم، 50جم بوركس، 200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).

برنامج الري

في شهر أبريل كمية المياه 60 لتر/الشجرة

يتم التسميد في الثلث الأخير من الري

يتم الري يوم بعد يوم لمدة ساعة وذلك كالآتي، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية

- رش بنش بمعدل 40 سم / 600 لتر ماء، مادة ناشرة بمعدل 300سم /600 لتر ماء لمقاومة البياض ولفحة الثمار.