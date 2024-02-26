"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير:



وتمثلت التوصيات في الآتي:

اولا: اهم العمليات

1-التخلص من السرطانات في الاصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 الي3 عين ورش اكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء +نصف سم مادة ناشرة وري الشتلات بمبيد فطري

2-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي

3-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء

4-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

5-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي تصمغ اشجار العنب

7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: التسميد

أشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان

الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة



برنامج الري



يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة



مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية



1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والبق الدقيق ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما يأتي كما سبف.



2-مكافحة حفارات ساق العنب وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم او باستخدام السلك وقتل اليرقات.