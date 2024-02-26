الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

عنب
عنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: اهم العمليات 
1-التخلص من السرطانات في الاصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 الي3 عين ورش اكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء +نصف سم مادة ناشرة وري الشتلات بمبيد فطري
2-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي
3-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
4-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
5-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي تصمغ اشجار العنب
7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد
أشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية:  2 لتر حامض نيتريك  للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة:   3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
الرية الرابعة:  2ك نترات كالسيوم
السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة


برنامج الري


يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 


مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية


 1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والبق الدقيق ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما يأتي كما سبف.


2-مكافحة حفارات ساق العنب وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم او باستخدام السلك وقتل اليرقات.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى التفاح

"الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البرقوق

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكمثرى خلال فبراير

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول المشمش

الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الرمان

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول نخيل البلح خلال يناير

معلومات المناخ.. توصيات لمزراعي العنب والخوخ المبكر

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائي لوحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

القصة الكاملة للطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

كاتناول ثمرة واحدة من الأفوكادوا يوميا.. وهذا ما سيحدث في جسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟