"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: اهم العمليات
1-التخلص من السرطانات في الاصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 الي3 عين ورش اكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء +نصف سم مادة ناشرة وري الشتلات بمبيد فطري
2-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي
3-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
4-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
5-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي تصمغ اشجار العنب
7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد
أشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والبق الدقيق ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما يأتي كما سبف.
2-مكافحة حفارات ساق العنب وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم او باستخدام السلك وقتل اليرقات.