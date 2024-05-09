الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الخميس ولمدة أسبوع كامل

الطقس
الطقس

يعتبر الاستفسار عن حالة الطقس اليوم من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، فيتسأل البعض قبل الخروج من المنزل عن حالة الطقس للتطمئنان علي الطقس ومعرفة التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس للاطمئنان ومعرفة ما هى الحالة الخاصة بالطقس.

التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس اليوم الخميس ولمدة أسبوع كامل

وتوضح “الدستور” فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس وما التفاصيل الخاصة بحالة الطقس اليوم الخميس الموافق ٩ مايو خاصة فى ظل التقلبات الجوية الموجودة فى الوقت الحالى والتي يشهدها الطقس.

حالة الطقس اليوم فى القاهرة 

تشهد المحافظات طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

تنشط الرياح بشكل أكبر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد في بعض الفترات.

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 26 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 32 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 32 الصغرى 17

حالة الطقس لمدة اسبوع 

وبينت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس إلى الأحد المقبل:

تستمر حركة الرياح في النشاط على أغلب أنحاء البلاد خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال 6 أيام:
نهارا:

مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

معتدل على السواحل الشمالية.

حار على جنوب البلاد.

ليلا وفى الصباح الباكر:

مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

معتدل على جنوب الصعيد.

طقس حار.. حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس فى الاسكندرية لمدة أسبوع كامل 

تشهد محافظة الإسكندرية، استقرار في درجات الحرارةحيث سادت أجواء ربيعية معتدلة على مختلف الأنحاء، مع انعدام أي فرص لسقوط الأمطار.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية، حيث بلغت العظمى منها 24 درجة مئوية والصغرى 17درجة، مع رياح معتدلة نسبيا لا تتعدى سرعتها الـ24كم /الساعة.

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