شباب ورياضة مطروح: عروض فنية وإنشاد ديني في الحفل الختامي لبرنامج "أهل مصر"

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنفيذ الحفل الفني الختامي لأبناء المحافظات الحدودية المشاركين في اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي أهل مصر وعددهم 160 شاب وفتاة، وذلك في مسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتعاون مع مديرية الثقافة.

_تبادل الرؤى والأفكار والثقافات

وأشار إلى أنه تم تقديم عددا من العروض الفنية عروض فنية للتنورة وأغانى تراثية بدوية تعبر عن التراث الشعبي لمحافظة مطروح، بالإضافة إلي فقرات الإنشاد الدينى، والشعر والابتهالات مؤكدا علي أن الهدف من البرنامج هو تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية، ودمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البعض، فضلا عن التعريف بالأماكن السياحية، حيث يشارك فى هذا المجمع ما يقارب ١٦٠ شاب وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية وهم "اسوان- البحر الأحمر- الوادى الجديد- شمال سيناء- ومطروح".

وكان رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بفعاليات برنامج "أهل مصر" على أرض مطروح، إيمانًا بتعزيز دور الشباب في المحافظات الحدودية كصمام أمان لحدود مصر الغالية.

وقام بالترحيب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد"، بالإضافة إلى أبناء مطروح.

وأكد محافظ مطروح في بيان إعلامي سابق أن برنامج أهل مصر ياتى فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح التميز والابتكار تطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية،وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر وفي كافة المجالات التى تنطلق لبناء الإنسان المصري.

_التنمية المجتمعية

وأشار إلى أن الشباب جزء كبير من المستهدفين في هذا البناء وما يتعلق به من رؤية واضحة للتنمية المجتمعية والاهتمام ببناء ورعاية الإنسان المصري والرهان عليه وعلى وعيه الوطني خاصة شباب المحافظات الحدودية وتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة في السهر على حماية الحدود والحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن وتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات.