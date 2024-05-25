بتوقيت مصر| موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، حيث يتم حسم اللقب الإفريقي في البطولة الأهم للأندية في القارة السمراء، والتي يستضيفها استاد القاهرة مساء اليوم، ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بتوقيت مصر.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر من استاد القاهرة الدولي، وإليكم موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بتوقيت الدول العربية.

السعودية: 8:00 مساءً

الإمارات: 9:00 مساءً

قطر: 8:00 مساءً

الكويت: 8:00 مساءً

البحرين: 8:00 مساءً

عمان: 9:00 مساءً

المغرب: 7:00 مساءً

تونس: 7:00 مساءً

الجزائر: 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

يُذاع لقاء الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 على قنوات "بين سبورت"، الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





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المواجهات بين الأهلي والترجي في إفريقيا 2024

سبق للأهلي والترجي أن تقابلا في نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختين سابقتين، وذلك عامي 2012 و2018، في المواجهة الأولى عام 2012، توج الأهلي باللقب بعد التعادل 1-1 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ثم الفوز في ملعب رادس بنتيجة 2-1، أما في النسخة التالية عام 2018، فقد حقق الأهلي الفوز في ملعب برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، لكنه خسر في مباراة الإياب في رادس بنتيجة 0-3.

الأهلي الأكثر تتويجًا بالأميرة السمراء 2024

يعتبر النادي الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح في تحقيق لقبه الثاني عشر في النسخة الحالية، بعد فوزه في النسخة السابقة على حساب الوداد المغربي، ويتصدر الأهلي قائمة الفرق التي حصلت على لقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، متفوقًا على الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، ويتساوى في هذا الرقم مع فريق مازيمبي الكونغولي.