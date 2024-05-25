السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاملة العدد.. جماهير الأهلى تملأ مقاهى أسوان لمشاهدة مباراة نهائى إفريقيا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

احتشدت أعداد هائلة من جماهير النادى الأهلى بمقاهى وكافيهات أسوان، مساء اليوم، وذلك لمشاهدة بطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريق النادى الأهلى والترجى التونسى. 

ويتم لعب المباراة على أرض استاد القاهرة الدولى، وإذاعتها  عبر عدد من القنوات الرياضية. 

توافد جماهير الأهلي علي المقاهي

وتوافد المئات من جماهير النادى الأهلى على مختلف المقاهى بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت،  لمشاهدة المباراة ضمن دورى نهائى افريقيا وتشجيع الفريق الذى يعشقونه.

 

وحرص أحد أصحاب المقاهي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، على اصطفاف الكراسي البلاستيكية ووضع شاشة عرض كبيرة فى الشارع حتي يستطيع تواجد أماكن للأعداد الهائلة من المشجعين.


وامتلأت المقاهي والشوارع فى محافظة أسوان بالصافرات وعبارات التشجيع للنادى الأهلي ولاعبيه ليعبروا عن تمنياتهم بالفوز لفريقهم المفضل.

وجاء ذلك وسط أجواء حماسية مميزة لتشجيع لاعبي فريق النادى الأهلي على الفوز بدورى نهائي إفريقيا. 

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أسوان مباراة الاهلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مقاهى أسوان إعداد هائلة

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