السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات الميراث.. القبض على عامل بتهمة ضرب نجلي شقيقته بالدقهلية

حبس
حبس

أصيب شقيقان بقرية كفر عوض التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بإصابات بالغة، بعد تعدى خالهم ونجله بالضرب عليهم بـ"شومة"، مما تسبب فى إصابتهما بإصابات بالغة، ونقلهما إلى المستشفى فى حالة خطرة، وذلك بعد نشوب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الميراث.

انتقل ضباط وحدة مباحث مرز شرطة أجا بقيادة  رئيس المباحث وبالفحص وسؤال المصاب الثاني اتهم خالهما “إبراهيم.ا” عامل، ونجله "بسام" عامل، ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي والعصى الخشبية "شومه"، بحوزة كلا منهما وإحداث إصابتهما لوجود خلافات عائلية بينهم بسبب الميراث.

باتخاذ  الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا وأقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مشاجرة بسبب الميراث محافظة الدقهلية إصابات بالغة المستشفى اللواء مدير أمن الدقهلية

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