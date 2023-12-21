إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق بني سويف الفيوم

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، بإصابات مختلفة، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق بني سويف الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللاز.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بنى سويف الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وانتقلت 4 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى محل الواقعة، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

والمصابون وهم: خالد رجب، 17 سنة، وبه إشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجروح وكدمات، وميرا عماد، 5 سنوات، وبها جروح وكدمات، وأشرف رمزى، 46 سنة، وبه جروح وكدمات، وفؤاد رمزى، 58 سنه، وبه جروح وكدمات، ومكاريوس عماد، 4 سنوات، وبه جروح وكدمات، وعماد فوزى، 29 سنة، وبه إشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومنال يوسف، 40 سنة، وبها إشتباه ما بعد الإرتجاج، وملاك يوسف، 40 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، وحشمت ثابت، 50 سنة، وبه إشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.