التعاقد على 32 ألفًا و972 فدان بنجر سكر في محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى إجراء التشغيل التجريبي لمصانع أعلاف بالاشتراك مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمرور على بعض الزراعات بقرى مركز إهناسيا لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة من قبل قطاع المكافحة بالمديرية.

فيما تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية وندوات إرشادية بقرى نعيم وبهبشين ودنديل، لتوعية المزارعين ضمن مبادرة "ازرع"، بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة موقف المساحات المتعاقد عليها لتوريد البنجر لمصنعي الفيوم وقنا، حيث تم التعاقد على 32 ألفًا و972 فدان من إجمالي 36 ألفًا و370 فدان مستهدف.

وتضمن التقرير جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 67 حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة أكثر من 2 فدان و11 قيراطًا بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن،، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 241 ألفًا و119، من إجمالي عدد الحائزين 255 ألفًا و308 حائز.

يذكر أن حصر المساحات التي تم زراعتها بالمحاصيل الشتوية لموسم 2023 - 2024 والتي تنوعت بين (قمح، برسيم، بنجر، بصل، ثوم، فول، حمص، حلبة، قصب، طماطم، بطاطس باذنجان، فاصوليا، كرنب، بسلة، جزر، فلفل، كرات) بجانب المحاصيل الطبية والعطرية والتي شملت (شيح، نعناع، عتر، شيت، بقدونس، كرفس، كسبرة، ينسون، كراوية، ياسمين، وكانديولا)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.