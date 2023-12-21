الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التعاقد على 32 ألفًا و972 فدان بنجر سكر في محافظة بني سويف

بنجر
بنجر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى إجراء التشغيل التجريبي لمصانع أعلاف بالاشتراك مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمرور على بعض الزراعات بقرى مركز إهناسيا لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة من قبل قطاع المكافحة بالمديرية.

فيما تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية وندوات إرشادية بقرى نعيم وبهبشين ودنديل، لتوعية المزارعين ضمن مبادرة "ازرع"، بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة موقف المساحات المتعاقد عليها لتوريد البنجر لمصنعي الفيوم وقنا، حيث تم التعاقد على 32 ألفًا و972 فدان من إجمالي 36 ألفًا و370 فدان مستهدف.

وتضمن التقرير جهود  إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 67 حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة أكثر من 2 فدان و11 قيراطًا بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن،، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 241 ألفًا و119، من إجمالي عدد الحائزين 255 ألفًا و308 حائز.

يذكر أن حصر المساحات التي تم زراعتها بالمحاصيل الشتوية لموسم 2023 - 2024 والتي تنوعت بين (قمح، برسيم، بنجر، بصل، ثوم، فول، حمص، حلبة، قصب، طماطم، بطاطس باذنجان، فاصوليا، كرنب، بسلة، جزر، فلفل، كرات) بجانب المحاصيل الطبية والعطرية والتي شملت (شيح، نعناع، عتر، شيت، بقدونس، كرفس، كسبرة، ينسون، كراوية، ياسمين، وكانديولا)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

بني سويف بنجر السكر الزراعة يانسون كرنب

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في بعض أوجه القصور ببعض الإدارات التعليمية

التحقيق مع إدارة مدرسة إعدادي بسبب التقصير في العمل ببني سويف

صرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات وعلاج لابنتها المريضة ببنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح قسم الحروق بالمستشفى الجامعى

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف في قرية قمن العروس ببني سويف

1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم أثناء الفصل الدراسى الأول

رئيس جامعة بني سويف يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

احتفالات ببني سويف بعد فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

"معملتش حاجة غلط وعايزة أكسب".. اعترافات جريئة لـ التيك توكر وفاء عزت

ضبطوها في أحضان "جومانة التونسية".. سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم "نهى الدكر"

"الداخلية" تنشر فيديو يوثق سفر "فتاة الأسانسير" مع والدها بمحض إرادتها

حصريًا.. أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وحنان في "صاحبة السعادة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين