الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لطفل بحفل زفاف بالخصوص

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات  شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لعامل، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وإطلاقه أعيرة نارية فى حفل زفاف، ما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق، ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11727 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2911 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "خالد. م"، 19 سنة، عامل، لأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها او إحرازها.

كما أنه تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن أحمد حسن عبدالمنعم" حال كونه طفلًا بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن أطلق عيارًا ناريًا بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه.

عامل عاهة مستديمة أعيرة نارية سلاح نارى القليوبية

مواد متعلقة

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس