المشدد 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لطفل بحفل زفاف بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لعامل، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وإطلاقه أعيرة نارية فى حفل زفاف، ما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق، ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11727 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2911 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "خالد. م"، 19 سنة، عامل، لأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها او إحرازها.

كما أنه تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن أحمد حسن عبدالمنعم" حال كونه طفلًا بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن أطلق عيارًا ناريًا بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه.