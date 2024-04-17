الحبس 6 أشهر لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لصديقهم في بني سويف

عاقبت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الأربعاء، 3 أصدقاء بالحبس 6 أشهر؛ بتهمة التعدي على زميلهم الرابع بـ"كتر" ومطواة في الشارع؛ بسبب خلافات أسرية وإصابته بعاهة مستديمة، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.

بداية الواقعة عندما تعدى 3 أصدقاء على زميلهم بأن ضربه المتهم الأول بسلاح أبيض - كتر- كان محرزًا له استقرت بابهام يده اليسرى، وذلك حال تعدى المتهمين الثاني والثالث عليه باستخدام أسلحة بيضاء (مطواة) فأحدثوابه عاهة مستديمة ونسبة عجز.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه أنه أثناء سيره بالطريق فوجئ بالمتهمين الثلاثة بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء، حيث تعدى المتهم الأول عليه بسلاح أبيض.