الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس 6 أشهر لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لصديقهم في بني سويف

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الأربعاء، 3 أصدقاء بالحبس 6 أشهر؛ بتهمة التعدي على زميلهم الرابع بـ"كتر" ومطواة في الشارع؛ بسبب خلافات أسرية وإصابته بعاهة مستديمة، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.

بداية  الواقعة عندما تعدى 3 أصدقاء على زميلهم بأن ضربه المتهم الأول بسلاح أبيض - كتر- كان محرزًا له استقرت بابهام يده اليسرى، وذلك حال تعدى المتهمين الثاني والثالث عليه باستخدام أسلحة بيضاء (مطواة) فأحدثوابه عاهة مستديمة ونسبة عجز.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه أنه أثناء سيره بالطريق فوجئ بالمتهمين الثلاثة بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء، حيث تعدى المتهم الأول عليه بسلاح أبيض.

محكمة جنايات بنى سويف الحبس 6 أشهر الشارع زميلهم عاهة مستديمة

مواد متعلقة

عيدية الجيران.. لهو الأطفال يتسبب فى عاهة مستديمة لمدرس بالبساتين

مُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة لشاب في البساتين

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن فى البساتين

الحبس سنة لعامل أحدث عاهة مستديمة لمواطن في الشرابية

السجن 5 سنوات لشقيقين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخي، وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية