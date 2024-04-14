عيدية الجيران.. لهو الأطفال يتسبب فى عاهة مستديمة لمدرس بالبساتين

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية تفاصيل واقعة التعدي على مدرس وإصابته بعاهة مستديمة في عينه، وتبين ذلك بسبب الخلاف حول لهو الأطفال.

وأفادت التحقيقات بأن نجل المجنى عليه قام بإلقاء المياه من الشرفة فى الشارع دون مراعاة المارة، ما كان سببًا في الهجوم بالحجارة على مدرس من الشرفة من أحد الجيران.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه ذهب ليعاتب المتهم، ولكنه تعدى عليه بالسباب والشتائم وعدم قدرته على تربية أبنائه، ثم تفاجأ بقالب طوب يصيب عينه أسفر عن إصابته بانفجار في شبكية العين اليمنى، أدى إلى عاهة مستديمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة البساتين، القبض على المتهم الثاني في واقعة "فقء عين" مدرس بمنطقة البساتين.

تحرر محضر رقم 4185 جنح البساتين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.