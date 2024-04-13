السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على مشاجرة بين عائلتين فى مركز المنشاة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

شهد مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، مشاجرة بين عائلتين بالشوم والعصى، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 من العائلتين إصابات غائرة، وقد سيطرة قوات الأمن على الوضع، ونجحت في ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم والتحفظ عليهم تحت الملاحظة الأمنية في المستشفى لاتخاذ اللازم طبيًا حيالهم. 

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كان قد ورد إخطار إلى أجهزة الأمن بسوهاج، بنشوب مشاجرة بين عائلتين ومصابين في مركز المنشأة، وعلى الفور توجه رجال المباحث قوات الأمن لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الوضع وضبط طرفي المشاجرة.

وأسفرت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث عن نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة في إصابة 3 أشخاص، عبارة عن نزيف وارتجاج في المخ؛ نتيجة التعدي عليهم بشومة.

وقد تحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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