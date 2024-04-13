فاجعة فى كفرشكر.. طالب يقتل زميله طعنًا بعد مشاجرة

شهدت مدينة كفرشكر، في محافظة القليوبية، جريمة مروعة راح ضحيتها طالب على يد زميله إثر طعنه بسلاح أبيض.

وأعلنت جهات التحقيق في كفرشكر عن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما تم دفن جثة الضحية عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تفاصيل الجريمة

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية بلاغًا من مستشفى يفيد بوصول طالب مصابا بجروح طعنية أدت إلى وفاته.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفرشكر، عن نشوب مشاجرة بين الضحية والمتهم (طالبين من نفس المنطقة) بسبب خلافات حول الجيرة.

تطورت المشاجرة إلى قيام المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة بالكامل، ويعيش أهالي الضحية حالة من الحزن والغضب الشديدين، مطالبين بالقصاص العادل من القاتل.