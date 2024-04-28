محافظ قنا: مصر تسير على خطى واعدة نحو التحول الرقمى

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا.

ويُعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) فى مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية/ عالمية، وأكثر من 1200 مهندس/ عامل، وأكثر من 5000 ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

التحول الرقمي

من جهته، قال محافظ قنا إن المشروع القومي العملاق يؤكد أن مصر تسير على خطى واعدة نحو التحول الرقمى وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خاصة أن الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس، التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة، والتى تم إطلاق خدماتها خلال عام 2022، وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحًا، استكمالًا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذى القرار لإرضاء المواطنين في محافظة قنا.