الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: مصر تسير على خطى واعدة نحو التحول الرقمى

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا.

ويُعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة  البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) فى مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية/ عالمية، وأكثر من 1200 مهندس/ عامل، وأكثر من 5000  ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

التحول الرقمي

من جهته، قال محافظ قنا إن المشروع القومي العملاق يؤكد أن مصر تسير على خطى واعدة نحو التحول الرقمى وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خاصة أن الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس، التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة، والتى تم إطلاق خدماتها خلال عام 2022، وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحًا، استكمالًا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذى القرار لإرضاء المواطنين في محافظة قنا.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا , الرئيس السيسي

مواد متعلقة

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

"انقلبت بهم سيارة الزفة".. مصرع عروسين ومصور فى حادث سير بقنا

انهيار جدار يُصيب طفلين شقيقين تزامنًا مع موجه الطقس السيئة بقنا

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بسبب العاصفة الترابية فى قنا

محافظة قنا تبدأ تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات التجارية

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بسبب العاصفة الترابية فى قنا

طوارئ بمحافظة قنا لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

فضح الأكاذيب.. بلومبرج تثير الجدل بسلسلة من الأخبار الملفقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة