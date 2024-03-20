الأربعاء 20 مارس 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف برفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكة الحديد

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بكل من ممثلي هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ورؤساء الأحياء، ومسؤولي شركة النظافة، وكافة الأجهزة المعنية بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو، حيث رصدت أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

 

وكلف محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع، مسؤولي شركة النظافة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول حرم السكك الحديدية بدءًا من الغد يوم الخميس وذلك لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

كما وجه محافظ الإسكندرية، بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن مسارات خطوط الأتوبيسات التي تم توفيرها، كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي وذلك أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، منوهةً إلى أنه تم إجراء إضافة وتعديل مسارات خطوط الأتوبيسات وذلك بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية.
 

واوضحت المحافظة خلال بيان لها، أن عدد مسارات النازل والطالع التي تبلغ 14 مسار، وذلك من خلال جدول لجميع خطوط الاتوبيسات، وذلك في  إطار التحديث المستمر لمسارات النقل البديلة لقطار أبو قير الحالي خلال فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية وفق ما يتم رصده على أرض الواقع من احتياجات مُلحة للمواطنين.

واستعرض اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية حزمة الحلول التي تم الاتفاق عليها مع جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل من أبرزها تشكيل لجنة للانعقاد بشكل دوري للوقوف على المناطق الأكثر احتياجا لوسائل نقل المواطنين بكافة الاتجاهات بمحافظة الإسكندرية ووضع حلول فورية لتنفيذها بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية.

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