الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات لمتابعة صلاحية السلع وثبات الأسعار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والكافيهات؛ لمراقبة صلاحية السلع وثبات الأسعار وإزالة التعديات.
ففي حي ثان المنتزه، تم تنفيذ عدة حملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، و4 محاضر مخالفة اشتراطات صحية ونظافة وإعدام كمية من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية.

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كما تم تحرير 4 مخالفات عدم ختم الموازين، وتوجيه 6 إنذارات لمنشآت لعدم التزامها باشتراطات الوقاية من الحريق، و10 إنذارات لمنشآت لإصدار التراخيص.

وفي السياق ذاته، وزع حي ثان المنتزه مواد غذائية بأسعار مخفضة على الأهالي "بعزبة الروضة" الظهير الريفي للحي، وذلك في إطار مبادرة تخفيض الأسعار وتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.


 

محافظ الإسكندرية محمد الشريف الحملات الرقابية على الأسواق ختم الموازين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية إقامة معارض أهل ا رمضان الرقابة المركزية الحملات التفتشيية والرقابية

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