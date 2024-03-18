الأم المثالية بالإسكندرية: تكريم يعوضني عن سنوات طويلة من التعب

بدموع الفرح، استقبلت الحاجة مسعدة محمد محمد هنيدي، اختيارها الأم المثالية الأولى بـمحافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية، حيث كانت تلك الفرحة تقديرًا وتكريمًا لها عن سنوات الكد والكفاح وتربية أبنائها تربية جيدة، عقب وفاة زوجها لتكون لهم الأم والأب لتعبر بهم إلى بر الأمان.



قالت الحاجة مسعدة محمد الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، إن زوجها توفي وهي في العشرينات وكان لديها 3 أبناء أكبرهم 11 و8 و5 سنوات، وكانت تعيش في شقة صغيرة بالطابق الأرضي لا تتعدى 30 مترًا، فكانت هي العائل الوحيد لأبنائها بعد وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها حرصت على تربيتهم وتعليمهم حتى أتمت مهمتها معهم.

وأضافت لـ"الدستور"، أنها التحقت بفصول محو الأمية لأتعلم القراءة والكتابة، ثم تعلمت الخياطة والتطريز والكورشيه والتريكو لتكون مهنة تمتهنها لتستطيع توفير مصروفات أبنائها بجانب معاش والدهم، حيث رفضت أن تتزوج رغم صغر سنها، متابعة:"الأهل وناس كتير ألحوا أن أتزوج ولكني رفضت وكافحت لتربية أولادي حتى تخرجوا من الجامعة وتزوجوا ".

وأعربت الحاجة مسعدة عن فرحها باختيارها الأم المثالية، مشيرة إلى أن ابنتها قدمت لها دون أن تعرف، ثم تفاجأت بذلك وكانت فرحتها كبيرة جدا بأن هذا التكريم عوضًا عن سنوات طويلة من التعب".

وقالت ابنتها سعاد محمد عبد الخالق: والدتي عانت كثيرًا لتستطيع تربيتنا وتعليمنا، فضلًا أنها كانت في سن صغيرة وجميلة، وتقدم للزواج منها الكثير ولكنها رفضت الزواج ووجود شخص آخر غير والدنا بيننا، فكافحت وعملت وكانت بمفردها، فكانت الأب والأم لنا".

وتابعت:"والدتي كانت أهم شيء بالنسبة لها أن نتعلم ونلتحق بالجامعة ونحصل على شهادات جامعية حيث تخرجت من كلية الآداب، وأخي عبد الخالق من كلية العلوم، وأخي محمد حصل على دبلومة في الخط العربي"، مضيفة:"والدتي تستحق بجدارة لقب الأم المثالية، ولن نستطيع أن نوفي حقها".