أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 فى بورصة الدواجن

استقرت أسعار الفراخ اليوم عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، مع اقتراب عيد الأضحى الذي يزيد فيه استهلاك المواطنين للحوم أكثر من الدواجن.

كما استقرت أسعار الكتاكيت والبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في المزارع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وأرجعت شعبة الدواجن التراجع في أسعارها إلى زيادة المعروض، بالإضافة إلى توافر كمية كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة، ووزارة الزراعة بأسعار مخفضة بنحو 25%.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 88 جنيها وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعرها للمستهلك من مكان لآخر.

أسعار الدواجن اليوم

تراجع سعر الفراخ الساسو جنيهان لتسجل 102 جنيه.

استقرت أسعار الفراخ امهات بيضاء عند 72 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 25 جنيها

كتكوت أبيض شركات 36 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 23.25 جنيه

كتكوت ساسو بيور 20 جنيها

كتكوت بلدي 8 جنيهات

كتكوت هجين 16 جنيها

كتكوت ساسو 17 جنيها

كتكوت القاهرة للدواجن أربو 33 جنيها

كتكوت نيوهوب ايجيبت للدواجن 36 جنيها

كتكوت الفيروز(زلط/ابو زيد) 29.5 جنيه

كتكوت الوطنية كب 35.5

كتكوت الوادي روص 30.5 جنيه

كتكوت العناني 34 جنيها

كتكوت روزي 30 جنيها

كتكوت طنبول روص 32 جنيها

كتكوت نيوجين 36 جنيها

كتكوت عاصم الخرصاوى 27 جنيها

كتكوت القصبي أي آر 30 جنيه

كتكوت رواد النيل 33.5 جنيه

أسعار البيض اليوم

كرتونة بيض أبيض 151 جنيها

كرتونة بيض أحمر 152 جنيها

كرتونة بيض بلدي 126 جنيها

أسعار البط اليوم

بط مولار 25 جنيها

بط تسمين فرنساوى شريفان ألمانى 19.50 جنيه.

بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان 12.75 جنيه.