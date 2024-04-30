الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"مشروعات التنمية في مصر" ضمن سلسلة محاضرات "ثقافة بهاء طاهر" بالأقصر

قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر

تنظم ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "مشروعات التنمية في مصر "ألقاها ضياء الدين محمد متحدثا عن مشروعات التنمية من خلال برنامج حياة كريمة، وتعمير وإنشاء الأماكن التي تواجه خط الفقر، ورؤية ٢٠٣٠ وتنفيذ خطة مستقبلية يستفاد منها الأجيال القادمة، وإنجاز حياة كريمة للمواطن المصري، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "السياحة ركيزة أساسية في الإقتصاد" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا أهمية السياحة، ودور السياحة في رفع كفاءة الإقتصاد القومي، واستراتيجية الدولة المصرية في رفع كفاءة المزارات السياحية.

وعقد قصر ثقافة الطارف، محاضرة بعنوان" التكافل في ظل الأزمة الإقتصادية" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن أهمية التكافل الإجتماعي لدعم المحتاجين وقت الأزمات، وجعل التكافل ضرورة وطنية خاصة في وقت الأزمات، ولابد من مضاعفة فعل الخيرات والصدقات تكافل وتعاون، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "قيمة التواضع" ألقاها محمد إبراهيم موضحا معنى التواضع، والإسلام حث على التواضع، وعقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "في الإتحاد قوة" ألقاها على توفيق موضحا ان الإتحاد يجلب القوة، وقوة الاتحاد في الأخلاق الفاضلة، والإتحاد يعني الإستقرار والتنمية.

وقدم قصر ثقافة حسن فتحي، محاضرة بعنوان "عيد الحصاد" حاضرتها سلوى جودة متحدثة عن احتفالات أهل سيوة بعيد الحصاد من كل عام، واليوم الثاني يوم الصالحات، والاجتماع في اليوم الثالث تاكيدا للتسامح، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية "قصائد غنائية" للشاعر أحمد محمود، وأقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "نهرين"، من خلال الاجتماع الأسبوعي لنادي ادب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، كما نفذ القصر ورشة عمل ميدالية عنقود من اللولي نفذتها أنوار أيمن مستخدمة خرز لولي وشكل معدن ومسامير مقطرة، وأعد القصر ورشة حلق من خرز التفسيرة الأبيض وخرز العين، نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة دبابيس وخرز تفسيرة ودلاية حلق.

وأعد قصر ثقافة الطفل، دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبو العلمين، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "النظافة من الإيمان" أداء نرمين البير ومديحة كامل، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال "مظاهر الإحتفال بالعيد مع الأطفال "أداء سمر محمد، ونفذت ورشة صلصال نفذها مسعود عبد الرحيم، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد بمشاركة رواد القصر.

وتأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
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