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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح 3 مشروعات تنموية وخدمية فى الشيخ زويد

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 3 مشروعات تنموية وخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، وهي رفع كفاءة عدد 130 وحدة سكنية ومبنى إدارة تموين الشيخ زويد ومدرسة الفارابي للتعليم الأساسي، وذلك في حضور كل من صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والمهندس خالد محمد، مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير سيناء، وغريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورأفت العبد، مدير عام تموين شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.


ووجه المحافظ، الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لرفع كفاءة عدد من المنازل والوحدات السكنية بالقرى العائدة، بجانب توفير 5 سيارات فنطاس لتوفير المياه للمواطنين بالشيخ زويد، مؤكدا استمرار صرف التعويضات للمواطنين المتضررين.


وأكد المحافظ، رفع كفاءة عدد 130 وحدة سكنية بالشيخ زويد بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بينها 20 منزلا بدويا في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية بقرية الخروبة و40 وحدة سكنية بقرية الجورة و40 وحدة سكنية بقرية قبر عمير، بتكلفة 32 مليون جنيه، حيث يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 246.1 ألف جنيه.


وأضاف المحافظ، أنه تم افتتاح إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، حيث يحتوي المبنى على إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة ومخزن ومنفذ بيع للشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.


وأشار المحافظ، إلى افتتاح مدرسة الفارابي للتعليم الأساسي في قرية الجورة بالشيخ زويد بتكلفة 11.1 مليون جنيه على مساحة 2185 مترًا مربعًا، حيث تضم عددًا من الفصول الدراسية ومعامل وفراغات تكميلية وملعبًا ومساحة للتوسعات المستقبلية.

محافظ شمال سيناء الشيخ زويد مدرسة الفارابي جهاز تعمير سيناء وزارة التضامن الاجتماعي

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