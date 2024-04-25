محافظ شمال سيناء الأسبق: ما فعله المصريون في تحرير سيناء "إعجاز وإنجاز وبراعة"

علق اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، على احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس: "أول وآخر خدمة رسمية لي كانت في العريش، ارتبطت بهذه الأرض لسنوات طويلة".

وأضاف اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق: "ما فعله المصريون في تحرير سيناء وُصف بثلاثة كلمات "الإعجاز والإنجاز والبراعة المصرية".

ووجه اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، تحية تقدير وإجلال واحترام لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا من أجل الحفاظ على سيناء.