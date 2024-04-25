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خالد أبو بكر: الدولار فى النازل.. والعجلة بدأت تدور

الإعلامي والمحامي
الإعلامي والمحامي الدولي الدكتور خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، معقبًا: "الملامح بدأت تبان".

وقال خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذه القرارات لها بعد استثمارية في عمليات التشغيل، وتوفير فرص العمل، مضيفًا: "رأس الحكمة اليوم رملة ومياه، وبعد 5 سنوات ستصبح عمران وعمار لكل شركات الخبرة، والعجلة ستدور بشكل قوي جدًا".

وأشار أبو بكر، إلى أن القرارات  تتضمن الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

وذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غنية جدًا، مطالبها بعقد مؤتمر صحفي، للحديث عن العوائد النقدية والأصول التي تقدر بالمليارات.

وقال إن: "الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فمجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".

خالد أبو بكر

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