الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدحت العدل يوجه رسالة للفنانة ياسمين صبرى: "الموهبة أبقى من الجمال" (فيديو)

مدحت العدل
مدحت العدل

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على أهمية التركيز على الموهبة الفنية أكثر من المظهر الخارجي، موجهًا رسالة خاصة إلى الفنانة ياسمين صبري قائلًا: "عليكِ بالعمق في التمثيل وليس فقط الاهتمام بالمظهر، فالجمال زائل بينما الموهبة تبقى وتدوم".

 

وفي سياق متصل، أشاد "العدل" خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة On، بالمخرج محمد سامي، معتبرًا إياه مخرجًا موهوبًا وصاحب طموح كبير، ونصحه بالتحلي بالهدوء، قائلًا: "لقد أثبت جدارتك في الإخراج، فتمهل قليلًا".

 

كما أعرب "العدل" عن تطلعاته تجاه المخرج خالد يوسف، معربًا عن أمله في رؤية أعماله القديمة التي كان يتوقع منها الكثير في الماضي.

مدحت العدل الموهبة الفنية ياسمين صبرى التمثيل محمد سامي خالد أبو بكر كل يوم المخرج خالد يوسف

الأكثر قراءة

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع في الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم بلدة بيت دجن شرقى نابلس (فيديو)

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل.. شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على رفح الفلسطينية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة