مدحت العدل يوجه رسالة للفنانة ياسمين صبرى: "الموهبة أبقى من الجمال" (فيديو)

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على أهمية التركيز على الموهبة الفنية أكثر من المظهر الخارجي، موجهًا رسالة خاصة إلى الفنانة ياسمين صبري قائلًا: "عليكِ بالعمق في التمثيل وليس فقط الاهتمام بالمظهر، فالجمال زائل بينما الموهبة تبقى وتدوم".

وفي سياق متصل، أشاد "العدل" خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة On، بالمخرج محمد سامي، معتبرًا إياه مخرجًا موهوبًا وصاحب طموح كبير، ونصحه بالتحلي بالهدوء، قائلًا: "لقد أثبت جدارتك في الإخراج، فتمهل قليلًا".

كما أعرب "العدل" عن تطلعاته تجاه المخرج خالد يوسف، معربًا عن أمله في رؤية أعماله القديمة التي كان يتوقع منها الكثير في الماضي.