الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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احتفالية أهرامات الجيزة تبهر العالم.. خالد أبوبكر يشيد بالحدث الفريد (فيديو)

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

عبر الإعلامي خالد أبو بكر، عن إعجابه الشديد بالحفل الذي نظمته الفرقة الألمانية keinemusik في قلب منطقة الأهرامات، واصفًا إياه بالمنظر الخلاب الذي لا نظير له عالميًا.

وأكد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة On، على الأثر الإيجابي لمثل هذه الفعاليات في دعم السياحة المصرية، معربًا عن تطلعه لمزيد من الحفلات التي تعكس جمال وروعة مصر، وأشار إلى أن الصور التي التقطت خلال الحفل والتي ضمت 8 آلاف مشارك، معظمهم من الأجانب، قد جابت العالم، مما يعكس صورة مشرفة لمصر وأهراماتها.

كما تطرق "أبو بكر" إلى الإنجازات البنائية التي تقوم بها وزارة الداخلية، مشيدًا بالتطورات الحاصلة على مستوى الإنشاءات والأحوال المدنية، ووصفها بأنها "ثورة حقيقية"، وأضاف أنه خلال زيارته لقسم شرطة الهرم، لاحظ أن المبنى يعد تحفة معمارية تليق بالمكانة التاريخية للمنطقة.

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