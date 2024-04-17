الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر يعلق على الهزيمة الأخيرة للأهلى أمام الزمالك: "حرقتوا دمنا" (فيديو)

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أبدى الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، رأيه في الأحداث الرياضية الأخيرة وتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي.

بدأ أبوبكر، حلقة برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON" بمزاح: "آخر جيل زملكاوي فاز على الأهلي بالدور الأول كان أيام 'التليفون القرص'"، ومن ثم، تطرق إلى الأداء الرياضي والتشكيل الذي اختاره المدير الفني للأهلي كولر في المباراة، وقال: "الأهلي اتغلب، ودا خبر كبير والحقيقة هذا الخبر يؤثر على مذيع هذا البرنامج تأثيرًا كليًا، ولم أتوقع أبدًا أن يبدأ كولر المباراة بهذا التشكيل".

وأضاف أبوبكر: "جمهور نادي الأهلي حاضر دائمًا، ولكن الزمالك كان هو الأفضل، سيف الجزيري لاعب جيد، وأداء الأهلي ولاعبه "قفشة" كان على استحياء".

وفيما يتعلق بالحكم المصري إبراهيم نورالدين، أشاد "أبوبكر" بأدائه، مؤكدًا أنه حكم جيد، واختتم حديثه قائلًا: "هل مجلس إدارة نادي الأهلي حاسس بحرقة الدم والأخ كولر مصمم على التغيير في الوقت اللي عاوزه؟.. وهل حرقة الدم أصبحت جزءًا من عقيدة الحفاظ على نادي الأهلي؟".

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