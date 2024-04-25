فريد زهران لـ"الباز": مكتبات المدارس ومراكز الشباب دورها رئيسى فى صناعة الكتاب

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب: "المجتمع المصري هو التعليم ووزارة الشباب والرياضة وكل من لديه مكتبات عامة، ومن المفترض أن تتوافر لدى وزارة التربية والتعليم مكتبات داخلة كافة مدارسها، وبالفعل هناك نسبة كبيرة من المدارس التي تمتلك مكتبات خاصة بها الآن".

وأضاف زهران، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز": "يوجد في مصر حوالي 4 آلاف مركز شباب، وإذ كان الفعال منهم ألف مركز على الأقل، يجب أن تتوافر بها أيضا مكتبات خاصة، كما أن القوات المسلحة المصرية لديها مكتبات في كافة فروعها، وكذلك الأمر أيضا لدى وزارتي الأوقاف والداخلية".

وتابع: "كل شبكات المكتبات العامة يجب أن تتزود بالكتب، فضلا عن موازنات المكتبات العامة؛ لأن هناك أحاديث دائما حول ارتفاع أسعار الكتب في مصر، والحل هنا هو ليس دعم الورق وإزالة الجمارك من مستلزمات الطباعة فقط، بل يجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى، فهناك العديد من الناشرين الأوروبيين أخبروني أن قبل إصدار الكتب الخاصة بهم تتم كتابة ملخص لها ثم إرسالها لكافة سلاسل المكتبات العامة التي تتيح الكتب للجمهور مجانا، وبمجرد أن يطلع الجمهور على الملخص، سرعان ما تستقبل هذه المكتبات عددا من طلبات الحجز للنسخة الكاملة من الكتب".

واستكمل: "شبكة المكتبات العامة لديها دور كبير في تسويق وبيع الكتب، وفي النهاية تستطيع أن تتكفل ببيع حوالي 40% من نسب مبيعات الكتاب، وهذه هي الطريقة التي يعالج بها الأمر؛ لأنه من المستحيل أن تصل الكتب إلى الجمهور من خلال عمليات البيع والشراء فقط، خاصة بعد ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة".