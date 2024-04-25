الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فريد زهران لـ"الباز": مكتبات المدارس ومراكز الشباب دورها رئيسى فى صناعة الكتاب

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب: "المجتمع المصري هو التعليم ووزارة الشباب والرياضة وكل من لديه مكتبات عامة، ومن المفترض أن تتوافر لدى وزارة التربية والتعليم مكتبات داخلة كافة مدارسها، وبالفعل هناك نسبة كبيرة من المدارس التي تمتلك مكتبات خاصة بها الآن".

 

وأضاف زهران، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز": "يوجد في مصر حوالي 4 آلاف مركز شباب، وإذ كان الفعال منهم ألف مركز على الأقل، يجب أن تتوافر بها أيضا مكتبات خاصة، كما أن القوات المسلحة المصرية لديها مكتبات في كافة فروعها، وكذلك الأمر أيضا لدى وزارتي الأوقاف والداخلية".

 

وتابع: "كل شبكات المكتبات العامة يجب أن تتزود بالكتب، فضلا عن موازنات المكتبات العامة؛ لأن هناك أحاديث دائما حول ارتفاع أسعار الكتب في مصر، والحل هنا هو ليس دعم الورق وإزالة الجمارك من مستلزمات الطباعة فقط، بل يجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى، فهناك العديد من الناشرين الأوروبيين أخبروني أن قبل إصدار الكتب الخاصة بهم تتم كتابة ملخص لها ثم إرسالها لكافة سلاسل المكتبات العامة التي تتيح الكتب للجمهور مجانا، وبمجرد أن يطلع الجمهور على الملخص، سرعان ما تستقبل هذه المكتبات عددا من طلبات الحجز للنسخة الكاملة من الكتب".

 

واستكمل: "شبكة المكتبات العامة لديها دور كبير في تسويق وبيع الكتب، وفي النهاية تستطيع أن تتكفل ببيع حوالي 40% من نسب مبيعات الكتاب، وهذه هي الطريقة التي يعالج بها الأمر؛ لأنه من المستحيل أن تصل الكتب إلى الجمهور من خلال عمليات البيع والشراء فقط، خاصة بعد ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة".

المكتبات العامة فريد زهران اتحاد الناشرين العرب رئيس اتحاد الناشرين العرب التعليم وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم المدارس القوات المسلحة مركز شباب ارتفاع أسعار الكتب اسعار الكتب محمد الباز اكسترا نيوز مصر سلاسل المكتبات العامة

الأكثر قراءة

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع في الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم بلدة بيت دجن شرقى نابلس (فيديو)

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل.. شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على رفح الفلسطينية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة