فريد زهران يكشف لـ"الباز" أسباب ترأسه اتحاد الناشرين العرب.. (فيديو)

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن فكرة ترأس اتحاد الناشرين العرب كانت تراوده هو وعدد من الناشرين طوال السنوات الماضية، كما أنه كان حريصا في الماضي على حضور الجمعية العمومية للاتحاد والانتخابات، فضلا عن مواقفه في الانتخابات السابقة لاتحاد الناشرين العرب.

وأضاف “زهران”، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز"، أنه كان دائما قبيل انتخابات الاتحاد كان يتواصل معه عدد من الأشخاص حول إمكانية ترشحه للمنصب في الدورات الماضية، لكنه كان يرى أن ذلك الوقت غير مناسب، حتى قرر خوض الانتخابات في دورته الحالية ثم فوزه بالمنصب.

وأضاف "زهران": "انتخابات اتحاد الناشرين العرب أكدت الحرص على وصول الاتحاد لمكانة أفضل".