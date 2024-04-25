الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"مستقبل حراسة المرمى".. مدحت العدل يشيد بأداء مصطفى شوبير فى الأهلى (فيديو)

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

 شدد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على ضرورة تحلي مشجعي كرة القدم بالروح الرياضية، مؤكدًا أن الأهمية لا تكمن في النتائج بقدر ما تكمن في الجهد والعرق والقيم.

 

وتطرق العدل خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة On،  إلى موضوع نادي الزمالك، معربًا عن توقعاته بحل مشكلة وقف القيد قبل شهر أغسطس القادم، وأشاد بالمجلس الجديد للنادي الذي أحدث الكثير من الاستقرار، مؤكدًا على وجود لوبي داعم للنادي يساهم في مساعدة الفريق.

 

كما أعرب عن إعجابه بأداء اللاعب مصطفى شوبير في النادي الأهلي، واصفًا إياه بالرائع ومستقبل حراسة المرمى في مصر،  معبرًا عن سعادته بزيارة الكابتن الخطيب لنادي الزمالك، و أن هذه هي الروح الحقيقية لكرة القدم، وأن اللعبة في جوهرها لا تقدم الطعام أو الشراب للجماهير، بل هي في النهاية مجرد لعبة.

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